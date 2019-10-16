النشرة: مداهمة منزل لبناني في بلدة حورتعلا على خلفية سرقة حدثت امس بالبلدة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​ بأن "قوة من ​الجيش اللبناني​ قامت ب​مداهمة​ منزل اللبناني ع.م. في ​بلدة حورتعلا​ على خلفية سرقة حدثت امس وإحتجازه لافراد عائلة الناطور التي اقدم على سرقته".

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