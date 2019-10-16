"الريجي" بدأت عملية شراء التبغ في الجنوب وضبطت منتجات تبغية مهرّبة في الضاحية الجنوبية

أعلنت إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك "​الريجي​" أن عملية شراء محاصيل التبغ بدأت اليوم الأربعاء في الجنوب، على أن تنطلق في 28 تشرين الأول في ​الشمال​. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد تسلّم المحاصيل بقاعاً بانتظار جهوزية المحاصيل.

من جهة أخرى، وفي إطار جهود ادارة "الريجي" لمكافحة التهريب، نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في ​الضاحية الجنوبية​، ضبط بنتيجتها كميات كبيرة من السيجار والتنباك العجمي .

وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت ​محاضر ضبط​ بهم اودعت ​القضاء​ المختص.