أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" أن عملية شراء محاصيل التبغ بدأت اليوم الأربعاء في الجنوب، على أن تنطلق في 28 تشرين الأول في الشمال. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد تسلّم المحاصيل بقاعاً بانتظار جهوزية المحاصيل.
من جهة أخرى، وفي إطار جهود ادارة "الريجي" لمكافحة التهريب، نفذ جهاز مكافحة التهريب التابع لها حملة دهم في الضاحية الجنوبية، ضبط بنتيجتها كميات كبيرة من السيجار والتنباك العجمي .
وبلغت قيمة الغرامات على المخالفين ملايين الليرات اللبنانية، وسطرت محاضر ضبط بهم اودعت القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" بدأت عملية شراء التبغ في الجنوب وضبطت منتجات تبغية مهرّبة في الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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