الحريري استقبل نقيب الصحافة وهيئة نادي الغولف وعائلة سيمون اسمر

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، الهيئة الادارية ​الجديدة​ ل​نادي الغولف​ برئاسة كريم سلام. واستقبل وفدا من عائلة الراحل سيمون اسمر في حضور رئيس مجلس ادارة ​المؤسسة اللبنانية للارسال​ ​بيار الضاهر​ في زيارة شكر على تعزية الحريري بوفاة اسمر.

كما التقى نقيب ​الصحافة​ ​عوني الكعكي​ وعرض معه شؤونا نقابية.

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