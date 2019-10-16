جنبلاط: سندعم الحريري في تمرير الموازنة بالرغم من بعض الثغرات بعيدا عن السجال

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الى ان هناك احتمال اندلاع ​الحرائق​ مجددا نتيجة ​الطقس​ الحار، ولا بد من ورشة دائمة للتدخل إلى جانب ​الدفاع المدني​"، اضاف قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لاحقا وبعد زوال الخطر لا بد من تنظيف الاماكن المحروقة، كما انصح في الربيع بالعودة الى استخدام الماعز كأفضل وسيلة لتنظيف الاحراش". وتابع "نطلب دعم الدفاع المدني في كل ما يريد".

ولفت جنبلاط الى انه "بالمناسبة قام الحزب بدوره وهو يجدد وضع امكانياته بالتصرف بعيدا عن مزايدات ذات طابع ديني انتهازي، وفي ال​سياسة​ سيصب الحزب جهده في دعم رئيس الحكومة سعد الحريري في تمرير الموازنة بالرغم من بعض الثغرات بعيدا عن السجال حول النظام السوري، حيث سيكون للحزب موقف واضح ومفصل. وتابع قائلا "كفانا حرائق متنقلة".