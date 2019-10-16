النشرة: اهالي حولا يناشدون للمساعدة على اخماد الحريق في المنطقة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "اهالي حولا يناشدون للمساعدة على اخماد الحريق بسبب سرعة الرياح الخماسينة والحرارة المرتفعة". اندلعت حرائق كثيفة منذ مساء الاثنين بعدد من المناطق اللبنانية، وتركّزت في بلدة المشرف في الشوف، ووصلت النيران إلى منازل المواطنين وبعض محطات الوقود، الأمر الذي أدى إلى حركة نزوح داخلية، فيما افترش بعض المواطنين الطرقات ولجؤوا إلى بعض الكنائس والمساجد.

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