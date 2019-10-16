الصراف: لم اكن وزيرا للدفاع في العام 2014

علق المكتب الاعلامي للوزير السابق ​يعقوب الصراف​ على ما نشرته احدى ​وسائل الاعلام​ عن حصولها على كتاب يطلب نقل اعتماد من احتياطي موازنة ​المديرية العامة للدفاع المدني​ الى موازنة الدفاع الوطني بتاريخ 22/5/2014، موضحا أن "الوزير الصراف لم يكن وزيرا للدفاع الوطني في ذلك الوقت" مستغربا "محاولة زج اسمه بهذه الطريقة".

واكد المكتب أن "الصراف لم يرد اي كتاب رسمي او قرار او تحويل او تمويل خلال فترة توليه مهامه في ​وزارة الدفاع​ وهو غير مسؤول عن ما حصل خلال تولي وزراء آخرين المهام في وزارة الدفاع".