الصراف: لم اكن وزيرا للدفاع في العام 2014

علق المكتب الاعلامي للوزير السابق يعقوب الصراف على ما نشرته احدى وسائل الاعلام عن حصولها على كتاب يطلب نقل اعتماد من احتياطي موازنة المديرية العامة للدفاع المدني الى موازنة الدفاع الوطني بتاريخ 22/5/2014، موضحا أن "الوزير الصراف لم يكن وزيرا للدفاع الوطني في ذلك الوقت" مستغربا "محاولة زج اسمه بهذه الطريقة".
واكد المكتب أن "الصراف لم يرد اي كتاب رسمي او قرار او تحويل او تمويل خلال فترة توليه مهامه في وزارة الدفاع وهو غير مسؤول عن ما حصل خلال تولي وزراء آخرين المهام في وزارة الدفاع".
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