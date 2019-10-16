عقيلة حسن مراد رعت توزيع الألواح الذكية لطلاب دار الحنان للايتام

رعت عقيلة وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، رئيسة جمعية سبيلا ريم عساف مراد احتفال تسليم الألواح الذكية من مؤسسة بروتو الى طلاب دار الحنان في ​المنارة​ ، بحضور المديرة الإقليمة لمؤسسة بروتو ناتاشا عبد الباقي مراد، والهيئة الإدارية والتربوية في مركز دار الحنان ومؤسسات الغد الأفضل و​الجامعة اللبنانية الدولية​ .

وعبرت مراد عن "الروح الانسانية ومسؤوليتها قي استكمال الرعاية لاناس كتب عليهم ان يكونوا دون راعي اسرة"، مشيرةً إلى أنه "​في دارِ الحنانِ للأيتامِ يمتزجُ الشعورُ الإنساني بالمسؤوليةِ، التي أمرَنا اللهُ بها لرعايةِ اليتيمِ، معَ المسؤوليةِ التربويةِ، العلمية المليئةِ بأسئلةِ العصر".

ولفتت الى "ضرورة مواكبة التكنولوجيةٍ"، مشيرةً إلى أنه "لأنَّ التربيةَ والعملَ، هما منشأُ كلِّ العلومِ العصريةِ والابتكاراتِ، صارَ لِزاماً علينا، أن نخلقَ أساليبَ جديدةً ونكون قادرين على مُجاراةِ العلومِ العصرِية"، مشددةً على أن "دارُ الحنانِ للأيتام الأحبُ على قلبِ الأبِ النائبِ ​عبد الرحيم مراد​، والتي تأخذُ الاهتمامَ الأكبرَ، من الوزيرِ حسن مراد، وأوضحت عن خطة عمل لادخال منظومةِ عصرِ العلومِ، الى مؤسسات الغد والى دار الحنان، بتوجيهُ من النائب مراد والوزير حسن مراد".

واكدت ان "أسرةِ دارِ الحنان مستعدة ولديها القدرة على التعامل مع هذه المنظومة العصرية. بجهدُ من جمعيةِ سبيلا، التي تُعنى بشؤونِ التوعيةِ الصحيةِ، والتطويرِ التربويِّ، من خلالِ تزويدِ المؤسساتِ التربويةِ ببرامجَ حديثةٍ لتعليمِ الرياضياتِ واللغات، ويسهل التعاملُ معها من ​الطلاب​، وستسعى الجمعيةُ ضمنَ الإمكانياتِ المُتاحةِ إلى توسيعِ دائرةِ اهتمامِها حيثُ تلمسُ حاجةَ المجتمعِ لذلك".