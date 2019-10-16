قطاع الانتشار في الوطني الحر أطلق حملة تبرعات لإعادة تشجير اﻷراضي المحروقة

أطلق قطاع الانتشار في التيّار الوطني الحر حملة تبرعات في الانتشار لإعادة تشجير اﻷراضي المحروقة على مساحة ​لبنان​، وذلك التزاما بتوجيهات رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، وبقناعة راسخة بأن المنتشرين اللبنانيين حول ​العالم​ هم حجر الاساس لبناء ​لبنان القوي​. ويمكن للمتبرعين حول العالم المساعدة في إعادة التشجير، عبر إرسال المبلغ من خلال الرابط‏ التالي: إنقرهنا



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