صدور طابع بريدي لمناسبة مرور 150 سنة على تشييد الكنيسة الانجيلية في بيروت

أعلنت ​وزارة الاتصالات​ - المديرية العامة للبريد، في بيان، انها ستضع في التداول بالتنسيق مع شركة ​ليبان بوست​ طابعا بريديا تذكاريا لمناسبة "مرور مئة وخمسين سنة على تشييد ​الكنيسة الانجيلية​ الوطنية في ​بيروت​"، من فئة الالف ليرة، ويبلغ عددها 30 الف طابع، وذلك بتاريخ 28/11/2019. وسيجري بيع الطابع في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول.

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