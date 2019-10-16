اشار الرئيس ​العالم​ي للجامعة ال​لبنان​ية الثقافية في العالم ​عباس فواز​ في بيان، الى انه "آلمتنا مشاهد ​الحرائق​ التي لم توفر لا شجرا ولا حجرا وكادت تودي بحياة البشر أيضا في وطننا الغالي الذي لطالما كنا نتغنى كمغتربين بأنه لبنان الأخضر".

ولفت الى إننا كجسم اغترابي نحيي جهود الجيش و​الدفاع المدني​ وكل المواطنين الابطال ونقدم تعازينا العميقة الى عائلة المواطن سليم أبو مجاهد الذي ارتقى وهو يؤدي الواجب الوطني والانساني". وأعلن "اننا لن نقف متفرجين بل نضع في تصرف الدولة والشعب والمواطنين إمكاناتنا عبر توفير الآلاف من كل انواع الأشجار والشتول التي تعيد ترميم سواد الأرض المحروقة باللون الأخضر مجددا". وختم: "حمى الله لبنان واللبنانيين أينما وجدوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر فواز: نضع امكانات الجسم الاغترابي في تصرف الدولة عبر توفير آلاف الاشجار والشتول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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