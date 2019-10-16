اطباء الاسنان في الكتائب: محاولة ترهيب رئيسة ندوة الأطباء بالكتائب لن تنجح

اشارت "ندوة اطباء الأسنان" في ​حزب الكتائب اللبنانية​ الى انه "بعد ظهور تجاوزات مالية - ادارية وتعديل في ارقام ميزانية العامين 2016-2017/ 2017-2018 من دون علم النقيب وأمين ​المال​، سارعت رئيسة ندوة الأطباء في الكتائب الدكتورة اميلي حايك وبصفتها رئيسة اللجنة المالية في ​نقابة اطباء الأسنان​ الى طلب اجتماع طارىء للجنة نتج عنه رفع توصية الى مجلس النقابة بتاريخ 24-9-2019 تطالب بفتح تحقيق سريع في الملف"، معتبرة ان "هذه الخطوة لم ترق لأحد اعضاء مجلس النقابة الذي عمد وفي خلال جلسة لمجلس النقابة في 25-9-2019 لمناقشة التجاوزات، الى التعرض للحايك بألفاظ التحقير والتهديد والوعيد والشتائم في تصرف أقل ما يقال فيه انه يتجاوز كل حدود اللياقة والزمالة".

وشددت مصلحة الاطباء على ان "محاولة ترهيب الدكتورة اميلي الحايك لصرفها عن المطالبة باجراء تحقيق شفاف في الموضوع لن تنجح، فهي بصفتها رئيسة اللجنة المالية في النقابة من حقها لا بل من واجبها المطالبة بكشف الحقيقة كاملة حفاظا على حقوق الأطباء الذين أوكلوا اليها ومن خلال ​الانتخابات​ التي فازت فيها بجدارة مهمة المحافظة على أموالهم التي يبذلون في سبيل توفيرها التعب والجهد الكبيرين".