أ.ف.ب: أردوغان لن يلتقي بنس وبومبيو خلال زياتهما إلى أنقرة غدا

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية بأن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لن يلتقي نائب الرئيس الاميركي ​مايك بنس​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ خلال زياتهما إلى ​أنقرة​ غدا". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن ليل أمس عن أن "نائبي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجهان يوم غد الأربعاء إلى تركيا"، مشيرًا الى أن "بنس سيبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن العقوبات على تركيا باقية لحين التوصل لحل".

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