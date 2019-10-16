وفد من المرابطون برئاسة حمدان زار ضريح اللواء عصام زهرالدين في السويداء

قام وفد من الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون يتقدمهم أمين الهيئة ​العميد مصطفى حمدان​، بزيارة ضريح اللواء شرف عصام زهرالدين.

وتوجه العميد مصطفى حمدان الى عائلة زهرالدين مؤكداً "ان اللواء عصام زهر الدين وكما كل الدماء الطاهرة التي سقطت للجيش العربي السوري، حفظوا العهد والوعد بالدفاع عن ​الجمهورية العربية السورية​ حرة كريمة عزيزة، وسيسجل اسمه في سجل الخالدين دفاعاً عن أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي، في وجه أعتى وأخطر هجمة أميركية-يهودية تلمودية بأدوات ​الإرهاب​ وعصابات الإخوان المتأسلمين بمختلف تسمياتهم، دواعش وألوية الفتح وغيرها، التي استهدفت الأمة بقيمها ووعيها ووحدتها وأرواح أبنائها وعمرانها."

وحيا حمدان "بني معروف الكرام في جبل العرب على بسالتهم ووقوفهم في وجه الإرهاب والدفاع عن أرض ​سوريا​ العربية، الذين لم يهنوا ولم يخنوا وكانوا دائماً على الوعد والعهد بوفائهم واصالتهم، وهم كانوا أبداً أهل الحكمة وتحمل المسؤولية القومية والوطنية وصمام الأمان في الدفاع عن شرف ​العروبة​ وقيمها في وجه الاستعماريين عبر العصور."



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