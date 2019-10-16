ذكرت قناة "الميادين" ان طلائع ​الجيش السوري​ تدخل ​مدينة الرقة​ لأول مرة من خمس سنوات وتثبت بعض نقاط المراقبة في المدينة. وكان مسؤول في ​حزب البعث​ ب​الرقة​ السورية اكد لصحيفة "الوطن" السورية بأن "​القوات​ الحكومية باتت جاهزة للدخول إلى المدينة"، مشيرا إلى أن "ذلك قد يحصل في أي لحظة"، لافتاً إلى أن "خريطة انتشار ​الجيش​ في الوقت الحالي في منطقة ​عين عيسى​، تمهد في الأساس لدحر العدوان التركي". ولفت إلى "الحشود البشرية العارمة التي خرجت لاستقبال الجيش قبل وصوله"، مشددا على أن "محافظة الرقة لم تكن يوما إلا مع ​الدولة​ وخياراتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش السوري تدخل مدينة الرقة وتثبت بعض نقاط المراقبة فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.