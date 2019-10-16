أودع شقيق الرئيس الإيراني حسين فريدون سجن "إيفين" ذائع الصيت شمال العاصمة ​طهران​، بعد إدانته بقضية فساد مالي والحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع النفاذ. وأوقف حسين فريدون وهو شقيق ومستشار روحاني الخاص، في تموز عام 2017، بعد أن ذكر اسمه في قضايا فساد عدة، وأشار ​القضاء​ آنذاك إلى أنه متهم بارتكاب جرائم مالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترحيل شقيق الرئيس الإيراني إلى سجن شهير "إيفين" شمال العاصمة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.