RT: التحالف الدولي يدمر قاعدته العسكرية في بلدة خراب العاشق في عين العرب بعد الانسحاب منها

أعلن ​التحالف الدولي​ اليوم الأربعاء، أنه دمر قاعدته العسكرية خراب العاشق في ​كوباني​ ​عين العرب​ بعد الانسحاب منها.

وكانت ​القوات الأميركية​ أخلت فجر أمس الثلاثاء، قاعدة عسكرية تابعة لها جنوب غربي منبج في ​الشمال​ السوري، قبيل انتشار قوات الجيش السوري في المنطقة.