أعلن التحالف الدولي اليوم الأربعاء، أنه دمر قاعدته العسكرية خراب العاشق في كوباني عين العرب بعد الانسحاب منها.
وكانت القوات الأميركية أخلت فجر أمس الثلاثاء، قاعدة عسكرية تابعة لها جنوب غربي منبج في الشمال السوري، قبيل انتشار قوات الجيش السوري في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر RT: التحالف الدولي يدمر قاعدته العسكرية في بلدة خراب العاشق في عين العرب بعد الانسحاب منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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