روحاني: إسرائيل والسعودية والمتطرفون الأميركيون وراء انهيار الاتفاق النووي

اعتبر الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​ أن خطة العمل الشاملة المشتركة ​الاتفاق النووي​ لم تكن لتنهار لولا الضغوط الإسرائيلية، و​السعودية​ والمتشددين في ​الولايات المتحدة الأميركية​. وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في مراسم افتتاح العام الدراسي الجديد في الجامعات ومراكز التعليم العالي في البلاد اقيمت بجامعة طهران "بعد مرور 41 عاماً على ​الثورة الاسلامية​، ورغم ما عانيناه من حرب ومشاكل اقتصادية وضغوط انجزت جامعاتنا مهمتها في مختلف التخصصات والفروع"، مضيفا: "لسنا متاخرين مقارنة بباقي دول العالم والمجتمعات المتقدمة واتخذنا خطوات جيدة في مجال العلوم".

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