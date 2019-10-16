شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خارجية النواب يلتقى نظيره الصربى على هامش اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على هامش اجتماعات الجمعية الـ141 للإتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في صربيا، التقى النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الصربية جاركو أبوبرادوفيتش رئيس لجنة الشئون الخارجية بالجمعية الوطنية الصربية و دوبرافسكا فيليبوفسكي رئيس جمعية الصداقة الصربية المصرية بالجمعية الوطنية الصربية، بحضور النائب مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب و الدكتورة رانيا علواني عضو مجلس النواب، والسفير عمرو الجويلي سفير مصر في بلجراد.

أعرب النائب كريم درويش في مستهل اللقاء عن الارتياح التام إزاء التنامي المضطرد والزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الصربية على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد البرلماني، والذى يعبر عنه كثافة الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية الشق البرلماني في تعزيز العلاقات المصرية الصربية مثمناً زيارة رئيسة الجمعية الوطنية الصربية لمصر يونيو الماضي.

وأكد درويش على موقف مصر الثابت إزاء دعم صربيا فى المحافل والمؤسسات الدولية.

من جانبه، عبر رئيس لجنة الشئون الخارجية في الجمعية الوطنية الصربية عن عميق تقديره لمشاركة الدكتورعلى عبدالعال في أعمال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التى تستضيفها صربيا، مبدياً اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الصديقين ومقدماً الشكر لمجلس النواب المصري على حفاوة الاستقبال التى لاقاها وفد الجمعية الوطنية الصربية برئاسة رئيسة الجمعية خلال زيارتهم لمصر يونيو الماضي، ومبدياً تطلع الجمعية الوطنية الصربية لتفعيل مذكرة التفاهم التى تم توقيعها أثناء تلك الزيارة الهامة.

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