شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للوفد البرلمانى المشارك باجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى بصربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلمانى الدولى والمنعقدة فى صربيا حاليًا، نشاطًا مٌكثفًا لأعضاء الوفد البرلمانى المصرى فى لجان وأجهزة الاتحاد.

وشارك النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى اجتماعات اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الانسان بالاتحاد والتى ناقشت دور البرلمانات فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

كما شارك "درويش" فى أعمال لجنة السلم والأمن الدوليين والتى دارت مناقشاتها حول موضوع تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارهما من مهددات الأمن العالمي.

وحث النائب كريم درويش خلال مداخلته فى اللجنة، البرلمانات على العمل مع الاتحاد البرلمانى الدولى فى وضع نموذج تشريعى يمكن لبرلمانات الدول المختلفة الاسترشاد به لوضع تشريعات وطنية تضمن إصدار قانون خاص بمكافحة هذه الجريمة، بالإضافة لدعوة الحكومات إلى تعميق أواصر التعاون الدولى فى هذا الصدد مع ضرورة تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.

كما شهد منتدى البرلمانيين الشباب مشاركة النائب حسن عمر حسانين عضو مجلس النواب، وأصغر نواب البرلمان سنا، فى مشروع القرار الخاص بضمان الحق فى التغطية الصحية من وجهة النظر الشبابية باعتبارها من أهم أهداف التنمية المستدامة، واستعرض النائب خلال تلك المشاركة التجربة المصرية فى شقها التشريعى عبر تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل فضلًا عن مشروع 100 مليون صحة.

وشاركت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الانسان فى اجتماعات منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى والتى دار موضوعها حول رفع الحواجز القانونية والاجتماعية والاقتصادية والمالية أمام حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية.

وشرحت النائبة التجربة المصرية فى الاهتمام بالمرأة وتمكينها خاصة فى مجال الصحة عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، واعلان عام 2017 عام للمرأة المصرية، وجهود الدولة من خلال حملة الكشف المبكر عن الأورام وسرطان الثدى والكشف عن الأمراض السارية، ودعت النائبة فى مداخلتها أمام الاجتماع إلى تفعيل النصوص القانونية والتشريعات التى تتيح تمكين المرأة وتضمن حقوقها فى كافة المجالات.

كما شاركت النائبة رانيا علوانى فى اجتماع منتدى النساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى، حيث دارت المناقشات حول موضوع القضاء على التمييز ضد المرأة فى القانون وأكدت النائبة رانيا علوانى خلال مداخلتها على أن الاهتمام بقضية النهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها والعمل على تمكينها لم تعد مسألة خلافية على المستوى العالمى بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من منظومة التنمية المجتمعية، والتطور الذى تسعى إلى تحقيقه دولنا.

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وتابعت أن مقياس رُقى الدول ومعيار تقدمها هو ما حققته فى مجال تحسين أوضاع النساء وسد الفجوة النوعية فى كافة المجالات وعلى جميع المستويات فى ضوء الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة الجديدة 2030، والتى تُعد المرأة أحد أهم ركائزها على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

وشارك كل من النائبين حسن عمر ومحمود رشاد فى اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالاتحاد والتى دارت المناقشة فيه حول تطبيق نظم الرقمنة والاقتصاد الدائرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شارك أيضا اليوم المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب المصرى فى اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية التابعة للاتحاد البرلمانى الدولى. حيث يأتى اجتماع جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية ضمن سلسلة من الاجتماعات المتصلة باجتماع الجمعية 141 للاتحاد البرلمانى الدولى.

وتناقش جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية، على مدار ثلاثة أيام، ضمن جدول أعمالها العديد من الموضوعات، يأتى فى مقدمتها موضوع إنفاذ القانون ووسائل الرقابة للبرلمانات، وإتاحة العمل البرلمانى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وسبل تعزيز قدرات البرلمانات وبناء قدرات الأعضاء والموظفين، وأهمية التدريب بغرض تعزيز هذه القدرات، والثقافة البرلمانية، هذا ومن المُقرر أن تعقد جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية اجتماع مشترك مع الاتحاد البرلمانى الدولى لدراسة التقرير البرلمانى العالمى لعام 2021، والذى يصدره الاتحاد البرلمانى الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وساهم فى إعداده 150 برلمان، بهدف تحقيق رؤية برلمانات أفضل وديمقراطيات أقوى، من خلال تقديم نتائج وتوصيات تستند إلى الخبرات البرلمانية.

ومن الجدير بالذكر أن جمعية الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية تعمل كهيئة استشارية للاتحاد البرلمانى الدولى، وتضم فى عضويتها الأمناء العموم للبرلمانات الوطنية.