شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الاثنين القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر عن إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر أكتوبر 2019 للمؤسسات الصحفية القومية في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم الموافق 21 أكتوبر 2019. ومن المقرر أن يرسل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بدل التدريب والتكنولوجيا الى نقابة الصحفيين، غدا الخميس، استعدادا لصرفه للأعضاء الاثنين القادم.

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