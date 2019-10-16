شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالبرلمان تتفقد منطقة تل العقارب برفقة محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبعض قيادات المحافظة، وخالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

وتفقدت اللجنة أعمال التطوير بمنطقة تل العقارب وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة سكنية حضارية توفر مساكن آدمية للمواطنين، والوقوف على الأعمال القائمة.

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وتجول الوفد البرلمانى ومحافظ القاهرة فى المنطقة، وتفقد بعض الوحدات السكنية والوقوف على حالة تجهيزها، وسط إشادة كبيرة بجهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسرى المغازى، وخالد عبد العزيز فهمى، وكيلى اللجنة، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي.