اخبار العالم

لجنة الإسكان بالبرلمان تتفقد منطقة تل العقارب برفقة محافظ القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسكان بالبرلمان تتفقد منطقة تل العقارب برفقة محافظ القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، منطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وبعض قيادات المحافظة، وخالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

 

وتفقدت اللجنة أعمال التطوير بمنطقة تل العقارب وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة سكنية حضارية توفر مساكن آدمية للمواطنين، والوقوف على الأعمال القائمة.

 

Advertisements

وتجول الوفد البرلمانى ومحافظ القاهرة فى المنطقة، وتفقد بعض الوحدات السكنية والوقوف على حالة تجهيزها، وسط إشادة كبيرة بجهود الدولة فى ملف تطوير العشوائيات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

 

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسرى المغازى، وخالد عبد العزيز فهمى، وكيلى اللجنة، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الإسكان بالبرلمان تتفقد منطقة تل العقارب برفقة محافظ القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا