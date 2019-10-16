تحرير 60 مخالفة تموينية وصيانة أعمدة إنارة في أبوقرقاص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد المواجدي:

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، 60 مخالفة تموينية متنوعة، وأجرت صيانة لبعض أعمدة الإنارة.

وقال العقيد محمد صلاح رئيس المركز، اليوم الأربعاء، إن الحملات حررت 65 مخالفة تموينية، منها 28 بقرية بني عبيد، و37 مخالفة بقرية اتليدم، تنوعت ما بين مخالفات وزن ومواصفات وعدم إعطاء بون صرف وشهادات صحية.

وأضاف "صلاح"، أنه جرى رفع قدرة محول كهرباء طريق حرز قرية أبو رواش بقرية اتليدم إلى ٣٠٠ ميجا وات، فضلاً عن إزالة الأسلاك المخالفة، وصيانة الكشافات في القرية والقرى التابعة لها، وصيانة محولات الكهرباء، وأعمدة الإنارة.