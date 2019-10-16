التلفزيون الروسي: الجيش السوري يسيطر على قواعد تركتها القوات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (رويترز): قال التلفزيون الروسي يوم الأربعاء إن الجيش السوري سيطر على قواعد عسكرية بشمال شرق سوريا تركتها القوات الأمريكية. ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا، رغم تكثيف روسيا للضغوط الدولية على أنقرة بسبب العملية العسكرية "غير المقبولة" المستمرة منذ أسبوع ضد قوات يقودها أكراد.

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