مقتل 5 عراقيين نحرا على يد عناصر داعش غرب الموصل

محمد اسماعيل - القاهرة - الموصل- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الاربعاء بمقتل خمسة أشخاص نحرا على يد عناصر من تنظيم داعش غرب الموصل، 400كم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة الموصل إن"عناصر من تنظيم داعش اقتحموا اليوم منزلا في قضاء البعاج، 70كم غرب الموصل، وقاموا بنحر عائلة مكونة من الأب والأم وطفلتهم بعمر سبع سنوات ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

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وأضاف أن"عناصر داعش نحروا اليوم أيضا رجلا مسنا وشقيقه في القضاء قبل أن يلوذوا بالفرار".

وأوضح أن"القوات الأمنية في القضاء طوقت مكان الحادثين وسلمت جثث القتلى للطب العدلي وفتحت تحقيقا بالحادث".

وما زال عناصر داعش ينشطون في مناطق غربي محافظة نينوى حيث ينفذون عمليات اغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين الذين يتعاونون مع القوات العراقية رغم القضاء على تنظيم داعش نهاية عام 2017.