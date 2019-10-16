سقوط عصابة الهواتف المحمولة في باب الشعرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين، كونا عصابة سرقة الهواتف المحمولة في باب الشعرية.

تمكن النقيب محمد وداد، معاون مباحث باب الشعرية، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كلا من "م.ع" عاطل، و"م.ا"، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا، حال استقلالهما دراجة بخارية، ملك الأول، وقيامهما بسرقة هاتف محمول، من المدعو "ع.س"، طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بحوزتهما باستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهما بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الغرب، والعميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بذا الأسلوب.

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وأضافا بارتكابهما عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي سرقة هاتف محمول من "م.م"، طالب، والمحرر بشأنها المحضر رقم 4190 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة هاتف محمول من "م.م.ع" طالب والمحرر بشأنها المحضر رقم 4189 لسنة 2019م جنح القسم، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفان المستولى عليهما بمسكنهما.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا علي الهاتفان واتهموهما بالسرقة وأقرا بعدم قيامهما بتحرير محاضر بواقعتي السرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، إلى النيابة العامة.