محافظ القاهرة لإسكان النواب: حققنا طفرة كبيرة بملف العشوائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن الدولة حققت طفرة وإنجازات كبيرة في ملف تطوير العشوائيات، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف "عبد العال"، خلال استقبال وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب في زيارته لمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقا)، اليوم الأربعاء، أن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية التي تم تطويرها وتحويلها إلى منطقة حضارية توفر فيها الدولة سكن آدمي للمواطنين، وهذه المنطقة متوفر فيها كل الخدمات من مدارس وخدمات صحية وغيرها.

وتابع محافظ القاهرة: "المواطنون الذين كانوا يعيشون فى المناطق العشوائية حاليا يعيشون في هذه المنطقة المصممة علي أحدث طراز، وبدأ المواطن يتعايش مع البيئة الحضارية، وكل المشكلات التي كانت تواجههم في بداية المشروع والتسكين لم تعد موجودة، والناس هنا يحافظون على النظافة،

ولا توجد دولة في العالم توزع شقق مفروشة وجاهزة للمواطنين، فهناك طفرة حضارية تحققا وإنجازات في ملف تطوير العشوائيات".

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واستطرد المحافظ: "الناس التي كانت تعيش في المنطقة التي أزيلت استضافتهم المحافظة في مساكن تابعة لها، حتي تم تسكينهم في المنطقة بعد تطويرها، والدولة كانت حريصة علي أن تكون المنطقة مصممة علي الطراز المعماري الذي يتناسب مع مصر القديمة".

وقال محافظ القاهرة، إنه تم تجهيز منطقة الروضة و تم مراعاة الظروف الاقتصادية لسكان منطقة تل العقارب سابقا، وتم التنفيذ في وقت قياسي خلال سنه ونصف من بدء التطوير، وعدد الوحدات بمنطقة الروضة 815 وحدة سكنية، ووالمباني علي طراز إسلامي ، في ظل اهتمام الدولة بالمواطن، وتم توصيل المرافق من الغاز والكهرباء وغيرها، وهناك شركة أمن ونقطة شرطة، وهناك مرحلة ثانية للمشروع، سيتم عمل مكتبة ومركز شباب وحضانة، وتم التسليم لعدد 580 أسرة، ويستكمل التسكين علي مراحل.

وضم وفد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، ويسري المغازي، وخالد عبد العزيز فهمي، وكيلي اللجنة، والنائبين محمد شعبان، وعادل بدوي.