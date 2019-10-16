بعد مفاجأة الثقب الأسود.. انطلاق الفصل الثاني من فورتنايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

أعلنت شركة إيبيك، المطورة للعبة فورت نايت الشهيرة، عن الفصل الثاني من اللعبة Fortnite Chapter II، وهو تحديث جديد رئيسي بخريطة جديدة تمامًا ومجموعة كبيرة من الميزات الجديدة.

ويأتي الإعلان عن الفصل الثاني بعد حيلة الثقب الأسود التي أدت إلى غرق الجزيرة في ثقب أسود هائل دمر اللعبة بأكملها وجعلها غير قابلة للعب، وترك اللاعبين دون سابق إنذار أو ضمان أو تأكيد لما سيحدث بعد ذلك.

ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، كان الثقب الأسود الذي دمر الخريطة الأصلية تتويجًا للموسم العاشر، الذي أطلق عليه "النهاية"، وكان التغيير الأكثر جذرية على اللعبة حتى الآن.

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وجذب إطلاق الفصل الثاني من اللعبة – بعد انقطاع دام قرابة يومين – اهتمام الملايين من اللاعبين على مستوى العالم، وجاء في محاولة لوقف الانتقال إلى المنافسين خاصة Apex Legends و Call of Duty.

ووصل عدد المشتركين في لعبة فورت نايت إلى 250 مليون لاعب في وقت سابق من هذا العام، وحققت فورتنايت أرباحًا بلغت 2.4 مليار دولار في عام 2018، أكثر من أي لعبة أخرى، وفقًا لبيانات شركة نيلسن.

ويشتمل الإصدار الجديد من اللعبة على 13 موقعًا جديدًا، بما في ذلك مواقع مائية يمكن من خلالها للشخصيات السباحة وصيد الأسماء وأكلها وركوب الزوارق البخارية بالإضافة إلى أماكن جديدة للاختباء ومجموعة من الشخصيات الرمزية والبنادق.

وبالإضافة إلى إعادة تصميم العالم والجلود والأسلحة الجديدة، فإن التحديث الجديد يشمل ميزات جماعية جديدة مثل البندقية التي يمكن أن تشفي الزملاء، والقدرة على حمل لاعبين آخرين، والعواطف الجماعية، والقدرة على الاختباء في الأشياء أو جعلها تنفجر، وأسلحة جديدة وترقيات.