ضبط 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:
ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 22 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام، داخل شركة لتجارة الأسمدة الزراعية بالعامرية.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بقيام مالك شركة لتجارة الأسمدة الزراعية، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول العامرية بحيازة كميات كبيرة من الأسمدة، غير صالحة للاستخدام الزراعي.
استهدفت حملة أمنية الشركة المشار إليها، وعثر على 22 طن و750 كيلو جرام أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام، ومنتهة الصلاحية.
حرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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