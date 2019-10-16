كوريا الجنوبية تبرم صفقة تجارية جديدة مع إندونيسيا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أنها توصلت لاتفاق مبدئي مع إندونيسيا حول صفقة تجارية شاملة كنتيجة لآخر محاولات سول لتوسيع سوق صادراتها في جنوب شرق آسيا.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية - في بيان لها أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - أن كوريا الجنوبية وإندونيسيا توصلتا لاتفاق يتعلق باتفاقية شراكة تجارية شاملة تعتبر مساوية لاتفاقية التجارة الحرة ولكنها تركز على نطاق أوسع فيما يخص التعاون الاقتصادي.

جاء هذا الإعلان بعد أن استأنفت كوريا، المفاوضات الاقتصادية مع إندونيسيا بعد توقف دام 5 سنوات.

وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي يو ميونج-هي "هذا الاتفاق سيساعد الشركات الكورية الجنوبية على إيجاد فرص نمو جديدة وسيساعد البلاد على توسيع أسواقها التجارية" .

وبموجب هذا الاتفاق ستلغي كوريا الجنوبية الجمارك على المنتجات بنسبة 5ر95%، بينما ستلغيها إندونيسيا بنسبة 93%.

وتمثل هاتان النسبتان زيادة كبيرة مقارنة بالنسب المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والدول الأعضاء العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وأوضحت الوزارة أنه بمجرد دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ سيتم إلغاء التعريفة الجمركية على

بعض المنتجات مثل الصلب وقطع الغيار، وهو ما سيفتح الباب أمام المصدّرين الكوريين لاقتحام السوق، ولن تشمل هذه الاتفاقية معظم المنتجات الزراعية لحماية مزارعي كوريا الجنوبية.واتفق كلا البلدين على فتح سوق الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية واتفقا على توسيع التبادل في مجال الروبوتات وصناعة البرمجيات كذلك، كما يخطط البلدان لإبرام الاتفاقية في وقت لاحق من العام الجاري.وتحاول كوريا الجنوبية في الوقت الراهن إبرام اتفاقيتي تجارة حرة مع ماليزيا والفلبين بحلول نهاية العام، في الوقت المقرر فيه عقد لقاء قمة يجمع بين كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا، حيث أنه من المتوقع أن تنعقد القمة في نوفمبر المقبل في مدينة بوسان الساحلية جنوب شرق كوريا.