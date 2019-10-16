الاحتلال يصيب مواطنًا فلسطينيًا ويعتقل 13 شخصًا بينهم خطيب الأقصى

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أصابت عاملا بالرصاص في طولكرم، واعتقلت 13 مواطنا من الخليل وقلقيلية ورام الله والبيرة، بينهم خطيب المسجد الأقصى إسماعيل نواهضه.
ففي القدس، اقتحم مئات المستوطنين برفقتهم وزير زراعة الاحتلال الإسرائيلي يوري أرئيل والحاخام المتطرف يهودا جليك، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحجة عيد العرش اليهودي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة - في تصريح اليوم - "إن شرطة الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام
عند البوابات.
ولفتت إلى انتشار المئات من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى ومحيط البراق لتأمين اقتحامات المستوطنين.. فيما أفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال شددت القيود على دخول المصلين إلى المسجد ودققت في هويات الشبان والنساء، واحتجزت بعضها
وقال خلدون نجم محامي نواهضه، في تصريح له، "إن قوات الاحتلال اعتقلت نواهضه أثناء توجهه إلى مدينة القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، واقتادته إلى قسم التحقيق المعروف "غرف رقم 4" في مركز للتحقيق والتوقيف في المسكوبية بالقدس المحتلة، للتحقيق بحجة التحريض ضد الاحتلال في خطب الجمعة".
وفي رام الله، أعطب مستوطنون، فجر اليوم، إطارات عدد من المركبات وخطوا شعارات عنصرية في قرية دير عمار غرب مدينة رام الله.
جدير بالذكر أنه خلال الأيام الأخيرة تكررت إصابات العمال برصاص قوات الاحتلال، إذ أصيب خمسة شبان خلال الأسبوعين الماضيين أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي عام 1948 خلال محاولتهم العبور من بوابات جدار الفصل العنصري.
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