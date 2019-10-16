تركيا تمهل الأكراد عدة ساعات للانسحاب من المنطقة الحدودية

دعت تركيا، اليوم الأربعاء، المقاتلين الأكراد إلى الانسحاب من المنطقة الحدودية في سوريا بحلول "الليلة"، وذلك من أجل إنهاء

الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.أورد النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.يذكر أن القوات التركية قد بدأت عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا يوم /الأربعاء الماضي وسط إدانة دولية واسعة.