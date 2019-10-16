الأمن الروسي يحبط 39 عملية إرهابية خلال العام

أعلن رئيس هيئة الأمن الاتحادي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف أن 39 محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية تم إحباطها في روسيا خلال العام الجاري، طبقاً لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.
وأضاف بورتنيكوف في كلمة ألقاها خلال اجتماع دولي لرؤساء الهيئات الأمنية والأجهزة المختصة في مدينة سوتشي جنوبي روسيا اليوم، أنه تمت أيضاً تصفية 32 مسلحاً، واعتقال 679 آخرين، فيما تم إقناع 22 شخصاً بالتخلي عن الانخراط في النشاط الإرهابي.
وأشار بورتنيكوف إلى تفكيك 49 خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مختلف أنحاء روسيا.
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