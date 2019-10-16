أمير الكويت يعود من الولايات المتحدة بعد رحلة علاجية

عاد أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض وطنه صباح اليوم، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح. حسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وكان في استقباله على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسؤولين بالدولة.

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