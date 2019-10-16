مقتل 3 وإصابة العشرات في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان

قال مسؤولون إن مسلحاً من حركة طالبان قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 27، اليوم الأربعاء، عندما فجّر شاحنة ملغومة قرب مقر للشرطة في أفغانستان.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة في بيان إن مقاتلي طالبان استخدموا شاحنة كبيرة في الهجوم الذي وقع في إقليم لغمان بشرق البلاد.

وقال أسد الله دولت زاي، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن 20 طالباً بمدرسة دينية بين المصابين.

وعدد الضحايا مرشح للارتفاع مع استمرار عمال الانقاذ في البحث وسط حطام المباني التي دمرها الانفجار.

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على صعيد آخر، قتلت القوات الخاصة 7 مسلحين من حركة طالبان واعتقلت 8 آخرين، خلال عمليات عسكرية في إقليمي وردك وباكتيكا بوسط وشرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر المسؤولون العسكريون أن القوات الخاصة دمرت أيضاً مخابئ أسلحة خلال العمليات نفسها.

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وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت 7 مسلحين بمنطقة "نرخ" بإقليم وردك واعتقلت 6 آخرين ودمرت مخبأ أسلحة.

وتابع المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت مسلحين اثنين آخرين في إقليم باكتيكا ودمرت مخبأ صغيراً للأسلحة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على العمليات حتى الآن.

وتنتظر أفغانستان حالياً نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.

وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تبنتها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديموقراطية.

وصرّحت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن 85 شخصاً قتلوا وأصيب 373 آخرون في أعمال عنف تتعلق بالانتخابات خلال الفترة من 8 يونيو حتى 30 سبتمبر.