أمير الكويت يعود إلى البلاد بعد رحلة علاجية في أمريكا

عاد أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، اليوم الأربعاء، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصات طبية هناك.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن النتائج "تكللت بالنجاح".



وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أجل "الصباح" لقاءاً مع ترامب، بعد إدخاله إلى مستشفى لاستكمال فحوصات طبية كان بدأها في الكويت.



ويقود الأمير الكويتي جهود كبيرة لإنهاء الازمة الخليجية الناجمة عن مقاطعة دولة قطر من دول السعودية والامارات والبحرين ومصر.



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