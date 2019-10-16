كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منبح.. مفتاح الحملة السورية الشمالية لتركيا والأسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت مدينة منبح في شمال سوريا ساحة معركة رئيسيه في القتال الذي أشعلته عمليه ربيع السلام التركية الأسبوع الماضي، حيث تنافست مختلف الأطراف على الاستيلاء على المدينة والسيطرة على طريق سريع رئيسي، حسبما أعلن يوم الأربعاء.

حيث قامت القوات العسكرية التركية والجماعات المتمردة السورية المتحالفة بسرعة بقيادة القوات الديمقراطية السورية التي تقودها الأكراد بعد شن هجوم عسكري في 9 أكتوبر.

عندما أعلنت واشنطن يوم الأحد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية المنتشرة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في حملة مناهضة للدولة الإسلامية، بدأ المتمردون المدعومون من تركيا يتجمعون بالقرب من منبج، التي يحتجزها الأكراد منذ عام 2016.

لطالما نظرت تركيا إلى المدينة السورية الشمالية ، التي تقع عند نقطة استراتيجية رئيسية على الطريق السريع "أم4" الممتد شمال سوريا. بعد عملية تركيا عام 2018 ضد الجيب السوري الشمالي الغربي الذي إحتلته قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية بسبب صلاتها بالمتمردين الأكراد الذين تحظرهم تركيا، هدد أردوغان مرارًا وتكرارًا بالاستيلاء على المدينة على الرغم من وجود القوات الأمريكية.

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لكن اتفاق اللحظة الأخيرة الذي أتاحته قوات سوريا الديمقراطية والذي سمح لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد باستعادة السيطرة على المناطق المتاخمة لتركيا قد زاد من تعقيد التقدم التركي.

وتقدمت قوات الحكومة السورية إلى منبج بحلول يوم الثلاثاء، بينما أرسلت روسيا الحليف الرئيسي لحكومة الأسد قواتها الخاصة للقيام بدوريات في الخطوط الأمامية بين قوات الحكومة السورية والمتمردين الذين تدعمهم تركيا.