كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرصد السوري: أمريكا تدمر قاعدتها العسكرية في كوباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلقت طائرات مروحية في سماء منطقة ريف عين العرب (كوباني) صباح اليوم الأربعاء، حسبما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويرجح أن الطائرات تابعة للتحالف الدولي، وذلك بالتزامن مع استهداف طائرات حربية تابعة للتحالف لقاعدة خراب عشك التي انسحبت منها القوات الأمريكية خلال الساعات الماضية.

ولم ترد معلومات عن هوية الطائرات التي استهدفت القاعدة الأمريكية ، فيما عمدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى استعراض الآليات العسكرية التركية التي تمكنت من الاستيلاء عليها يوم أمس جنوب بلدة تل تمر.

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ونشر المرصد السوري صباح اليوم الأربعاء، أن استمرار المعارك على جبهات عدة شرق الفرات منذ مساء الثلاثاء، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، حيث واصل الأول هجومه من 3 محاور على مدينة رأس العين وهي الشرقية والغربية ومن جهة الحدود، ترافقت مع قصف مكثف بعشرات الضربات الجوية والبرية، فيما تمكنت الفصائل والقوات التركية من معاودة السيطرة على أجزاء من بلدة تل حلف.

وتمكنت القوات الحكومية السورية، من السيطرة على قواعد عسكرية في شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت تقارير روسية، اليوم الأربعاء.

السيطرة على قواعد عسكرية أمريكية

فقد سيطر الجيش السوري على قواعد عسكرية كانت القوات الأمريكية قد تركتها في وقت سابق، مع بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن التلفزيون الروسي.



