كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنس يلتقي أردوغان لإقناعه بوقف إطلاق النار في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة عملية ربيع السلام في شمال شرق سوريا على الرغم من الضغوط الدولية القوية لوقف الهجوم.

وقال أردوغان إنه "لن يعلن أبدًا وقف إطلاق النار" يوم الثلاثاء بعد أن دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنقرة إلى إنهاء القتال وهدد بـ "تدمير اقتصاد تركيا" إذا لم يمتثل له.

وعلي صعيداً آخر، سيصل وفد برئاسة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى تركيا يوم الخميس للضغط من أجل وقف إطلاق النار.

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فقد وافق ترامب في 6 أكتوبر على سحب القوات لإفساح المجال أمام الهجوم التركي عبر الحدود ضد الجماعات التي يقودها الأكراد، ولكن تحت ضغط من الكونغرس ضرب الوزراء والإدارات الحكومية التركية بعقوبات محدودة يوم الاثنين.

وفى الوقت نفسه قال وزير الدفاع الأمريكى مارك أسبير أنه سوف يضغط على حلفاء الناتو لاتخاذ إجراءات قوية ضد تركيا فى اجتماع فى بروكسل الاسبوع القادم، وسيعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا ً مغلقا حول العملية.

قادت العملية التركية القوات السورية بسرعة ، لكن المجموعة التي يقودها الأكراد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية المدعومة من روسيا لاستعادة المناطق التي استولت عليها تركيا والمقاتلين السوريين المتمردين.في الوقت نفسه، قال أردوغان.. انه يستبعد إجراء محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية أو إنهاء العملية التركية إلا إذا استسلم الإرهابيون.