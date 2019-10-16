كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتلى من الجيش السوري بقصف تركي في بلدة عين عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل اثنين من عناصر القوات الحكومية السورية، في قصف تركي لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى شمال شرق البلاد.

وأفاد المرصد، بأن "اثنين من عناصر قوات النظام قتلوا وأصيب آخرون نتيجة استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها لمواقعهم شرق بلدة عين عيسى".

وكانت الحكومة السورية بدأت قبل يومين نشر قواتها في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا، في إطار اتفاق مع الإدارة الذاتية الكردية، وذلك من أجل التصدي للتوغل الذي بدأته تركيا في المنطقة في التاسع من أكتوبر(تشرين أول) الجاري.

وكانت المنطقة شهدت الثلاثاء، معارك عنيفة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وبين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من جانب آخر.

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وذكر المرصد أن معارك الثلاثاء أسفرت عن مقتل أكثر من 21 من الفصائل الموالية لتركيا، و9 عناصر من قسد، التي يقودها الأكراد.

كما أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية، أن قوات الجيش السوري سيطرت على قواعد عسكرية شمال شرقي سوريا أخلتها القوات الأمريكية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أنها دمّرت 4 دبابات تركية على حدود تل أبيض، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.