كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تواصل دعم قطاع التعليم في المحافظات اليمنية المحررة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة دعم اليمنيين، في إطار مهمتها الإنسانية لتخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال تعزيز قطاعات الخدمات في المحافظات المحررة في البلاد وخاصة قطاع التعليم.

كما افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، مدرسة الأحساء الابتدائية في منطقة السعيد، شبوة بحضور علي نسان مدير مكتب التعليم في المحافظة والعديد من المسؤولين.

ومن جانبه فقد أشاد علي النعسان بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين الظروف المعيشية في المحافظة، مشددًا على أن ترميم وتأثيث المدرسة مكّن حوالي 500 طالب من العودة إلى الفصل.

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وعلي صعيداً آخر، قدم مركز البحوث التربوية 66 مبرداً للمياه و 35 خزان مياه سعة 1000 لتر لمكتب عدن التعليمي للمدارس المحلية والتي تم تسليمها إلى الدكتور محمد الرقيبي مدير المكتب.

وقد ثمن الرقيبي دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها لدعم نظام عدن التعليمي من خلال ترميم المدارس وتزويدها بأجهزة الكمبيوتر والمعدات والحقائب المدرسية.

وأعرب أهالي المنطقة عن شكرهم و تقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة التي لم تدخر جهدا في سبيل تطبيع حياتهم و العمل من أجل عودة أبنائهم إلى مسيرتهم التعليمية.