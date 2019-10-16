كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تدعو الأكراد لمغادرة المنطقة الحدودية في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت تركيا المقاتلين الأكراد إلى مغادرة المنطقة الحدودية المحددة في سوريا "الليلة" من أجل إنهاء الهجوم التركي.

وفي وقت سابق، اوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يرفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعلان وقف إطلاق النار ووقف الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا.

وأضاف أردوغان: "أنهم يقولون" أعلنوا وقف إطلاق النار ". لا يمكننا أبدًا إعلان وقف إطلاق النار".

كما أخبر رئيس تركيا مجموعة من الصحافيين يوم الثلاثاء أنه لا يشعر بالقلق من وجود قوات الحكومة السورية التي تتحرك إلى مدينة منبج، لكنه لا يريد أن يبقى المقاتلون الأكراد السوريون.

قد شنت تركيا هجومها العسكري منذ أسبوع لتطهير المنطقة الحدودية من القوات الكردية السورية المرتبطة بالمسلحين الأكراد المحظورين في تركيا. قال أردوغان "لا يمكننا إعلان وقف إطلاق النار حتى نطهر هذه المنطقة".

أوردت صحيفة حريت التركية، تصريحات أردوغان خلال رحلة العودة من أذربيجان.

ويقول الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش الوضع في شمال سوريا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح الكرملين خلال حديث الثلاثاء إنه "لاحظ الزعماء الحاجة إلى منع النزاعات بين وحدات الجيش التركي وقوات الحكومة السورية" وأكدوا أيضًا "تمسكهم بوحدة الأراضي السورية".

تحرك الجيش السوري شمالًا بموجب اتفاق مع الأكراد الذين سعوا للحماية من الهجوم التركي الذي أعقب انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. انتقل الجيش الروسي للعمل كحاجز بين الجيشين السوري والتركي.

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يقول الكرملين إن بوتين حذر من أنه لا يجوز السماح لمقاتلي الدولة الإسلامية في الحجز الكردي بالفرار. واضاف ان أردوغان قبل دعوة لزيارة روسيا "في أقرب أيام".

وقد أجرى وزير الدفاع الروسي مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لمناقشة التطورات في سوريا.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان مقتضب إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو تحدث إلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لمناقشة "القضايا ذات الاهتمام المشترك في سياق الوضع في سوريا". لم تقدم أي تفاصيل.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت الوزارة إنه تم نشر الشرطة العسكرية الروسية لحراسة منطقة بين القوات التركية والجيش السوري حول منبيج في شمال سوريا، مضيفة إنها تحافظ على اتصال وثيق مع نظرائها الأتراك.

سيطر الجيش السوري على منبج كجزء من صفقة الأكراد مع دمشق لمواجهة الغزو التركي بعد انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

تقول منظمة أطباء بلا حدود إنها قررت تعليق معظم أنشطتها وإجلاء موظفيها الدوليين من شمال شرق سوريا بسبب العملية العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد.

قالت منظمة الإغاثة يوم الثلاثاء إن الوضع المتفجر للغاية أجبر المجموعة على الإخلاء من مشاريع في مناطق مثل عين عيسى وتل أبيض والحول التي تضم معسكرًا يستضيف عشرات الآلاف من النساء والأطفال المرتبطين بمقاتلي جماعة الدولة الإسلامية.

وأضافت إن "الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به وسريع التغير" جعل من المستحيل على منظمة المعونة التفاوض بشأن الوصول الآمن لتقديم الرعاية الصحية وتقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يعانون من ضائقة.

بالنظر إلى المجموعات العديدة التي تقاتل على جوانب مختلفة من النزاع، قالت الجماعة إنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة موظفيها السوريين والدوليين.

