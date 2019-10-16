كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذيع أمريكي يُحرج مستشارة "أردوغان": "سهل عليكم وضع الحقائق محل الأكاذيب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أذاع برنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء مقطع فيديو بثته منصات تابعة للمعارضة التركية، لمداخلة هاتفية لمستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إحدى القنوات الأمريكية، للحديث عن العلاقات الأمريكية التركية.

وأظهر الفيديو، أن مذيع الفضائية الأمريكية وضع مستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في موقف حرج على الهواء بعد أن طرح عليها تساؤل قال خلاله: "باعتبارك مستشارة للحكومة التركية والرئيس هل تتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بإيواء الإرهابيين ومساعدتهم ضد حلف الناتو"، لتجيبه: "قلت إن مساعدة جماعة إرهابية لمحاربة جماعة إرهابية أخرى سياسة خاطئة"، فرد المذيع: "هل تعنون أن هذه السياسة مستمرة".

وأجابت مستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،: "نعم وأرى أنه حان الوقت للتراجع عن هذه السياسة، فتعاونكم مع وحدات حماية الشعب يشعرنا بخيبة أمل، ونرى أنه لا بد من وقف هذا التعاون؛ لأن أمريكا تعهدت بقطع مساعداتها لوحدات حماية الشعب، ولم تفي بهذا الوعد"، ليعلق المذيع،: "أنكم تقولون أنكم تعرضتم لخيبة أمل بسبب السياسة الأمريكية، ومن حق الجميع الاعتراض على السياسات كيفما يشاء، تقارب أحد أعضاء حلف الناتو التي قمنا بحمايتها على مدار 70 عامًا مع روسيا، وشراؤها صواريخ إس 400، ودعمها للإخوان المسلمين، ودعمها لحماس في غزة، لكم أن تفهموا كيف عرضت أمريكا تركيا لخيبة أمل، لذلك هل يمكن أن تفهموا كيف شعرنا بخيبة أمل وعدم الأمان تجاه تركيا؟.

وردت مستشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،: "ليس هناك شيء صحيح مما تتهموننا به، ولا أدري لماذا تفترون علينا بهذه الأكاذيب، أننا حصلنا على منظومة إس 400 لأننا في حاجة لأنظمة دفاع جوية، وأنتم لم تبيعوها لنا فماذا عسانا أن نفعل؟، ليرد المذيع: "أنه أصبح من السهل على الأتراك وضع الحقائق محل الأكاذيب".

