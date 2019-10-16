كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى أدنى معدل له منذ نوفمبر 2016.

قامت وكالة الإحصاء يوروستات بتخفيض المعدل السنوي للتضخم في أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 0.8 ٪ من تقديراتها الأولية البالغة 0.9 ٪ حيث انخفضت أسعار الطاقة بأكثر مما كان يعتقد في البداية.

يساعد انخفاض المعدل عن الشهر السابق بنسبة 1٪ في توضيح سبب إعلان البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تحفيز أخرى.

يمكن أن يكون انخفاض التضخم علامة على الضعف الاقتصادي وكان مصدر قلق للمسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، الذي يهدف إلى أن يكون معدل التضخم أقل بقليل من 2 ٪. قرر البنك المركزي في 12 سبتمبر إطلاق حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة التضخم ودعم ضعف النمو.