كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تتطلع إلى روسيا لمساعدتها في هزيمة داعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعو فرنسا الأوروبيين وغيرهم من أعضاء التحالف الذين يقاتلون تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا إلى إعادة تجميع صفوفهم بينما تتخلى الولايات المتحدة عن دورها القيادي في المنطقة.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في مقابلة مع قناة BFM التلفزيونية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن فرنسا تتطلع الآن بشكل خاص إلى روسيا، بالنظر إلى "مصالحها المشتركة" في هزيمة داعش في سوريا.

وأضاف إن الانسحاب العسكري الأمريكي من شمال شرق سوريا يجبر الزعماء الأوروبيين على إعادة النظر في تحالفهم مع الولايات المتحدة في المنطقة.

قال لو دريان إن "أمن فرنسا في خطر" وسط الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد السوريين.

صرح إن "قبول هذا الغزو يفتح الباب لداعش" للعودة، لأن الفوضى قد تسمح لآلاف من مقاتلي الدولة الإسلامية المحتجزين في السجون التي يديرها الأكراد بالهروب.

تحركت روسيا لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة في الصراع، ونشرت قواتها باتجاه حدود سوريا مع تركيا.

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وقد اعلن الرئيس التركي إنه لن يوقف هجومه العسكري في شمال شرق سوريا، رغم الضغوط المتزايدة والعقوبات من حلفاء الناتو.

جاءت تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس سيتوجه إلى أنقرة يوم الأربعاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب اعلانها فرض عقوبات محدودة على تركيا.

وفي حديث مع مجموعة من الصحفيين، قال أردوغان إنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب: "لا يمكننا أبدًا إعلان وقف إطلاق النار"، مضيفًا أن تركيا لن تتفاوض مع "الإرهابيين".

وقال أردوغان إنه "غير مهتم" بالعقوبات المفروضة على تركيا.

شنت تركيا هجومها على المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم إرهابيين بعد أن أعلن ترامب أنه سيسحب القوات الأمريكية.

أشارت روسيا إلى دورها كوسيط قوة فعلي في النزاع، حيث نشرت قوات بالقرب من الحدود بعد الانسحاب الأمريكي.

