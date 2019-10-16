كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تبحث عن طاقم سفينة تابعة لكورية الشمالية غارقة في البحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤولون الأربعاء إن خفر السواحل الياباني يبحث عن أفراد الطاقم الذين سقطوا في البحر من قارب صيد كوري شمالي انقلب قبالة الساحل الشمالي الغربي لليابان.

وأوضح خفر السواحل أنه أرسل أربع سفن دورية وطائرتين بعد تلقي معلومات عن الانقلاب في وقت سابق الأربعاء.

وقال المسؤولون إن الحادث وقع بالقرب من منطقة تسمى ياماتوتاي، وهي منطقة صيد غنية مزدحمة بالصيادين الكوريين الشماليين.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا للصحفيين إنه تلقت سفينة تفتيش يابانية لمصايد الأسماك مكالمة استغاثة من قارب كوري شمالي آخر. وقال إن قوارب الصيد اليابانية وخفر السواحل تبحث معا عن المفقودين.

لم تتوفر أي تفاصيل أخرى، بما في ذلك عدد أفراد الطاقم أو لماذا انقلب القارب. ولم يعرف على الفور ما إذا كان القارب داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي يبلغ طولها 200 ميل (322 كيلومترًا)، حيث يحق للبلاد الحصول على جميع الموارد.

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في الأسبوع الماضي، غرق قارب كوري شمالي في المنطقة بعد تصادم مع قارب صيد ياباني حذره من مغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية. تم إنقاذ حوالي 60 من أعضاء طاقم القارب الكوري الشمالي بأمان بواسطة قارب آخر من الشمال.

وقال مسؤولو وكالة الصيد اليابانية وخفر السواحل إنهم لم يعتقلوا الكوريين الشماليين لأن زورقهم غرق ولم يتمكن من الحصول على دليل على أنهم كانوا يقومون بصيد الأسماك بصورة غير قانونية، وان المنطقة عميقة للغاية لاستعادة السفينة الغارقة.

تخطط الحكومة لإصدار فيديو حول وقت الاصطدام.

صعدت اليابان دورياتها البحرية بعد ملاحظة المزيد من القوارب الكورية الشمالية حيث تحاول بيونج يانج زيادة حصاد الأسماك.

