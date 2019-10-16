كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة البريطانية تصر على أن هناك تقدم في محادثات البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصرت الحكومة البريطانية إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تحرز تقدمًا، على الرغم من عدم تحقيق انفراجة بين عشية وضحاها.

وقال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المحادثات ستستأنف اليوم الأربعاء بعد جلسة "بناءة" استمرت في وقت متأخر من الليل في بروكسل.

يحرص جونسون على التوصل إلى اتفاق في قمة الاتحاد الأوروبي التي تبدأ يوم الخميس حتى تتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الكتلة بشكل جيد في الموعد المحدد في 31 أكتوبر.

لكن يقول الجانبين إنه لا تزال هناك ثغرات بشأن خطط الحفاظ على الحدود الإيرلندية مفتوحة.

حتى لو كان هناك اتفاق، يجب أن يتم إقراره من قبل البرلمان البريطاني، الذي رفض - ثلاث مرات - الاتفاق الذي أبرمه سلف جونسون، تيريزا ماي.

قال ديفيد ديفيز، نائب المحافظين المؤيد لخروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن النجاح يعتمد على موقف الحزب الديمقراطي الوحدوي لأيرلندا الشمالية، حليف حكومة جونسون المحافظة.

فشل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون في تحقيق انفراجة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال جلسة محمومة طوال الليل وسيواصلون السعي للتوصل إلى حل وسط عشية قمة الاتحاد الأوروبي الحاسمة يوم الخميس.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه لأن المفاوضات لا تزال جارية، "استمرت المناقشات حتى وقت متأخر من الليل وستستمر حتى اليوم".

كان الجانبان يأملان أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانطلاقات الخاطئة والانتكاسات المفاجئة، قد يتم تحديد صفقة انفصال نظيفة لمغادرة بريطانيا الكتلة في غضون الساعات القادمة.

تأتي قمة قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قبل أسبوعين فقط من موعد المغادرة المقرر للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر.

قام وزير البريكست البريطاني، ستيفن باركلي، بزيارة في اللحظة الأخيرة للقاء زملاء الاتحاد الأوروبي، وأرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اجتماعًا لمجلس الوزراء - ما يشير إلى أن المحادثات حول صفقة الانفصال قد وصلت إلى نقطة حرجة.

Advertisements

سافر باركلي اليوم الثلاثاء إلى لوكسمبورغ، حيث يجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه.

وقال باركلي لدى وصوله إن المحادثات تحتاج إلى "مساحة للمضي قدمًا". واضاف "المحادثات التفصيلية جارية ولا تزال الصفقة ممكنة للغاية."

تم تأجيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء البريطاني من الثلاثاء إلى الأربعاء، حتى يتمكن جونسون من إعطاء الوزراء فكرة أفضل عن التقدم.

ظهرت تفاصيل قليلة حول جوهر المحادثات، التي تركز على الحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

تشبه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجهود المبذولة لكسر الجمود في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ "تربيع الدائرة"، لكنها تتعهد بالعمل حتى آخر لحظة لتأمين انسحاب بريطاني منظم من الاتحاد الأوروبي.

أشارت ميركل إلى صعوبات التوفيق بين رغبة المملكة المتحدة في مغادرة الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والحاجة إلى الحفاظ على حدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.

في خطاب أمام صانعي الآلات الألمان، قالت إن "ما يحاولون التفاوض عليه هو شيء مثل تربيع الدائرة، وهو معقد جدًا جدًا".

وأضافت "سنعمل حتى اللحظة الأخيرة من أجل انسحاب بريطاني منظم" لكنها أصرت على أن الاتحاد الأوروبي مستعد أيضًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وقالت ميركل "شيء واحد واضح بالفعل الآن." مشيرة الي ان بريطانيا سوف تتطور إلى "منافس آخر على عتبة أوروبا وهذا سيتطلب من الاتحاد الأوروبي أن يكون بقوة أكبر وأن يتحمل المسؤولية الجيوسياسية".

