فرنسا تحجز 2.5 أطنان من الحشيش المغربي.. قيمته 5 ملايين أورو

في ثاني أكبر مدينة في الشمال الفرنسي (أرجنتوي)، تمكن المكتب المركزي الفرنسي لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، من حجز 2.5 أطنان من الحشيش المغربي، بلغت قيمتها المالية حوالي 5 ملايين أورو.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، إن العملية النوعية، التي تمت أمس الثلاثاء، مكنت من تفكيك شبكة لتهريب المخدرات، بدعم من السلطات المغربية، والإسبانية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية مراقبة عناصر الشبكة المتخصصة في الاتجار بالمخدرات، استمرت لشهور، وانطلقت منذ شهر ماي الماضي، ليتم بتعاون مع المصالح الاستخباراتية الإسبانية، والمغربية، تفكيك الشبكة المتخصصة في استيراد القنب الهندي من المغرب.

وأسفرت عملية، أمس، عن توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 32 و37 سنة، بالتزامن مع وصول شحنة من المخدرات إلى المدينة الواقعة في الشمال الفرنسي.