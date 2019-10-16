بعد الحادث الخطير..حركة سير القطارات على محور مراكش- الدار البيضاء ستستأنف اليوم

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، أن حركة سير القطارات على محور مراكش- الدار البيضاء ستستأنف ابتداء من منتصف اليوم.

وكان قطار قادم من مراكش في اتجاه مدينة الدار البيضاء، زاغ عن سكته، يوم أمس الثلاثاء، عند محطة بوسكورة ما تسبب في هلع كبير في صفوف الركاب.

وحسب المكتب الوطني للسكك الحديدية فإن الحادث المذكور لم يخلف أي خسائر في الأرواح.

وكشفت مصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تدخلها في الوقت المناسب لطمأنة الركاب والحرص على إخلاء القطار من المسافرين.

و أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن أطقمه تولت مهمة توجيه ركاب القطار موضوع الحادث صوب وجهاتهم.