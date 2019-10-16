كفر مندا: ضبط ألعاب نارية ومفرقعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضبطت الشرطة كمية كبيرة من الألعاب النارية والمفرقعات في حملة نفذتها بقرية كفر مندا، الليلة الماضية.
ووفقا للشرطة فإنه تم ضبط ما لا يقل عن 450 مكعبا من المفرقعات في أحد المنازل، وجرى اقتياد مشتبه به (34 عاما) للتحقيق بشبهة حيازة الألعاب والمفرقعات النارية، ومن ثم أطلقت سراحه.
يذكر أن حالة من القلق سادت كفر مندا إثر أحداث العنف المتكررة والاعتداء الأخير، يوم السبت الماضي، على بناية المجلس المحلي والشجار الذي تلاه في ساحة المجلس.
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