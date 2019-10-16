شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. بعد توقفها 5 سنوات.. شركة صافر تستعد لتصدير النفط الخام والان مع التفاصيل

تستعد شركة صافر لاستئناف تصدير النفط الخام لأول مرة منذ نحو 5 سنوات.

وقال مصدر في شركة صافر إن الشركة استكملت بالتعاون مع الحكومية والسلطة المحلية ووزارة الدفاع الترتيبات الفنية لاستئناف عملية تصدير النفط الخام للمرة الأولى منذ توقفها مطلع العام 2015 بسبب الحرب

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وأضاف بأنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تصدير أول شحنة قدرها 5 آلاف برميل عبر منطقة "عياذ" بمحافظة شبوة، ثم ضخها عبر أنبوب النفط من هناك إلى ميناء "النشيمة".

وأكد بأن الشركة ستعمل على رفع كمية تصدير النفط الخام تدريجيا وصولا إلى 15 ألف برميل يومياً.